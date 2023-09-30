В Ереване началась протестная акция со стороны оппозиции

РИА Новости: в центре Еревана начинается протестная акция со стороны оппозиции

Анонсированная оппозицией акция протеста начинается на площади в центре Еревана. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости.

По его данным, мероприятие было назначено на 17:00 (16:00 по Москве). Большинство протестующих традиционно находится возле здания кабинета министров Армении. На данный момент уже насчитывается около 600 участников митинга.

Утверждается, что рядом также стоят наготове бойцы полиции. По информации корреспондента, они экипированы щитами и шлемами, вблизи также находятся бойцы полицейского спецназа.

В центре площади стоит сцена. На нее во время проведения акции будут выходить представители оппозиции.

Армянские демонстранты, вышедшие на протест, продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в предательстве. Первые акции протеста начались в столице Армении во вторник, 19 сентября. Тогда же бунтующие призывали власти отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Уже вскоре, 20 сентября, власти НКР признали поражение перед Азербайджаном.

Позднее глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил о том, что региона больше не существует. Указ гласит, что с 1 января 2024 года НКР как самостоятельного региона со своим правительством и организациями больше быть не должно. В тот момент Пашинян констатировал отъезд всех соотечественников из НКР. Уже известно, что с 24 сентября более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.