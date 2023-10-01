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00:05, 2 октября 2023Мир

Кандидат в президенты США упрекнул Байдена в поддержке цензуры

Рамасвами осудил позицию Байдена по борьбе с дезинформацией в социальных сетях
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден поддерживает введение цензуры, что характеризует его как нехорошего человека. Такое мнение высказал кандидат в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами, передает РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствует позиция американского лидера по борьбе с дезинформацией в социальных сетях. «Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру [свободы] слова, были хорошими парнями. Я подожду», — заявил Рамасвами.

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