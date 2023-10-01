Кандидат в президенты США упрекнул Байдена в поддержке цензуры

Рамасвами осудил позицию Байдена по борьбе с дезинформацией в социальных сетях

Президент США Джо Байден поддерживает введение цензуры, что характеризует его как нехорошего человека. Такое мнение высказал кандидат в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами, передает РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствует позиция американского лидера по борьбе с дезинформацией в социальных сетях. «Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру [свободы] слова, были хорошими парнями. Я подожду», — заявил Рамасвами.