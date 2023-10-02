Туристка пришла в аэропорт без штанов и возмутила попутчиков

Обнаженная ниже пояса пассажирка Spirit Airlines попала на видео в аэропорту

Пассажирка американского лоукостера Spirit Airlines пришла в аэропорт без штанов и попала на видео. На опубликованные в сети кадры обратило внимание издание New York Post.

По данным портала, обнаженную ниже пояса туристку увидели в аэропорту Форт-Лодердейла, она стояла в очереди и ждала регистрации на рейс до Флориды. На пассажирке было облегающее оранжевое платье на бретельках, поднятое так, что ягодицы оказались обнажены. «Что происходит в 2023 году? Это неправильно!» — возмутилась попутчица полуголой женщины, которая сняла ее на видео.

Ролик стал вирусным и вызвал споры пользователей. Одни предположили, что пассажирка могла просто не заметить, что ее пятая точка частично оголилась. Другие написали, что у нее могут быть проблемы с ментальным здоровьем. «Человек, который думает, что нормально делать такое в публичной плоскости, психически неуравновешен. А таких нельзя пускать в самолет», — заявил один из комментаторов.

При этом некоторые пользователи написали, что на женщине могли быть леггинсы телесного цвета: «Невозможно, чтобы люди были так расслаблены рядом с полуобнаженной женщиной».