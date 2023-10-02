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15:24, 2 октября 2023Спорт

Президент ПКР рассказал о доступных для Костомарова видах спорта

Президент ПКР Рожков предположил, что фигуристу Костомарову подойдет плавание

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о доступных для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова видах спорта. Его слова передает РИА Новости.

Рожков предположил, что Костомарову подойдут плавание и легкая атлетика. «Роман — сам академик, суперспортсмен, ничего нового мы ему не посоветуем. Человек преодолел тяжелые обстоятельства, он пример для многих наших спортсменов», — добавил он.

29 сентября Костомаров показал, как занимается плаванием в бассейне с протезами на ногах. Он отметил, что может плавать «дельфином». Также фигурист регулярно публикует видео с тренировок в спортивном зале.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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