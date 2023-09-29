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17:21, 29 сентября 2023Спорт

Костомаров показал видео с плавательной тренировки с протезами

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал на видео, как плавает с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram новое видео с тренировки.

Фигурист, у которого установлены протезы на ногах, показал, как занимается плаванием в бассейне. Костомаров рассказал, что может плавать «дельфином». «Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — подписал он ролик.

Ранее Костомаров рассказал, что поставил себе цель вернуться на лед. «Как будет получаться? Не знаю. Но точно знаю, что выйду», — заявил олимпийский чемпион.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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