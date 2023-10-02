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15:17, 2 октября 2023Из жизни

Избитый Марк Цукерберг поделился селфи с синяками под глазами

Миллиардер Марк Цукерберг показал селфи с синяками на фоне конфликта с Маском

Фото: @zuck

Миллиардер Марк Цукерберг поделился в соцсети селфи с подбитыми глазами и ссадиной на носу. Фото с синяками было опубликовано в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Поединок пошел не совсем так, как планировалось, — прокомментировал избитый Цукерберг и добавил: — Наверное, придется обновить мой аватар». По его словам, травма была получена во время тренировки по джиу-джитсу.

Селфи было опубликовано на фоне конфликта Цукерберга и основателя SpaceX Илона Маска, который они планировали разрешить на ринге. О намерении Маска и Цукерберга помериться силами стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент.

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Маск пока ограничивается постами в соцсети и говорит, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.

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    Екатерина Лобанова
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