Избитый Марк Цукерберг поделился селфи с синяками под глазами

Миллиардер Марк Цукерберг показал селфи с синяками на фоне конфликта с Маском

Миллиардер Марк Цукерберг поделился в соцсети селфи с подбитыми глазами и ссадиной на носу. Фото с синяками было опубликовано в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Поединок пошел не совсем так, как планировалось, — прокомментировал избитый Цукерберг и добавил: — Наверное, придется обновить мой аватар». По его словам, травма была получена во время тренировки по джиу-джитсу.

Селфи было опубликовано на фоне конфликта Цукерберга и основателя SpaceX Илона Маска, который они планировали разрешить на ринге. О намерении Маска и Цукерберга помериться силами стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент.

Маск пока ограничивается постами в соцсети и говорит, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.