Маск рассказал о необходимости операции в преддверии боя с Цукербергом

Маск сообщил об операции и реабилитации в преддверии боя с Цукербергом

Илон Маск рассказал, что ему необходима небольшая операция, после которой он должен будет пройти курс реабилитации. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

7 августа миллиардер заявил, что в преддверии боя с основателем Meta (призвана экстремистской и запрещена в РФ) Марком Цукербергом намерен проверить титановую пластину между пятым и шестым позвонками и предупреждал, что ему может потребоваться оперативное вмешательство.

Позже он отчитался о результатах обследования. «Провел три часа в аппарате МРТ. Пластина между пятым и шестым позвонком в полном порядке. Однако есть проблема с правой лопаткой, которая упирается в ребра. Это потребует небольшой операции, восстановление займет несколько месяцев», — написал Маск 11 августа.

О намерении Маска и Цукерберга помериться силами на ринге стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент. Маск не спешит с ответом и жалуется на занятость и боль в спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.