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13:11, 3 октября 2023Спорт

В Паралимпийском комитете России сообщили о работе над переходом в Азию

Рожков заявил, что Паралимпийский комитет России работает над переходом в Азию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил о работе над переходом организации в Азию. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет. Там нас готовы видеть», — заявил Рожков. Отмечается, что глава Азиатского паралимпийского комитета поддержала вступление России в ряды членов организации.

7 сентября Рожков рассказал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) готовится навсегда приостановить членство России. Позднее большинство членов МПК на генеральной ассамблее проголосовали против этого решения. При этом в организации по-прежнему обсуждается возможность частичной приостановки членства ПКР.

29 сентября МПК объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

В прошлом году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

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    Ксения Курашкина
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