Россияне вырастили тыкву весом 280 килограммов

Жители Рязанской области вырастили тыкву весом 280 килограммов

Жители Шиловского района Рязанской области Азат и Юлия Назмиевы вырастили на своем дачном участке гигантскую тыкву весом 280 килограммов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По их словам, пришлось немало потрудиться, чтобы получить такой урожай, а затем и взвесить его. «А еще на нашем огороде есть белые баклажаны, сизые помидоры, разноцветная морковь. Нам нравится удивлять своим урожаем родных и знакомых. С нашей тыквой кто только не фотографировался! Даже глава администрации Задубровского сельского поселения», — рассказал Назмиев.

По его словам, семья любит работать на земле и полностью обеспечивает себя овощами, фруктами, ягодами и зеленью.