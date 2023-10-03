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14:27, 3 октября 2023Спорт

В Госдуме отреагировали на извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян

Свищев заявил, что в УЕФА извинились за допуск российской сборной из-за политики

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карла-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к международным турнирам. Слова депутата приводят «Известия».

«Политика включается, начинают долбить своих же спортсменов, спортивных чиновников, в принципе, за правильное решение, но, видите ли, не согласованное с позицией официального Стокгольма», — посчитал Свищев.

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Нильссон является также главой Шведской футбольной ассоциации. Ранее 3 октября стало известно, что он выразил сожаление из-за того, что его позиция по допуску россиян была воспринята как отказ отстаивать общую позицию Швеции.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Позднее Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что их юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами.

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    Андрей Стрельцов
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