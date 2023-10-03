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06:32, 3 октября 2023Спорт

Вице-президент УЕФА извинился за предложение допустить юношеские сборные России

Вице-президент УЕФА извинился за предложение о допуске юношеских сборных России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России. Его слова приводит сайт Шведской спортивной конфедерации.

Он выразил сожаление о том, что его позиция была воспринята неправильно и он «не продолжает отстаивать нашу общую позицию».

«Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми», — заявил Нильссон.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

В Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия и Румыния. Украина призвала и другие страны бойкотировать игры. В УЕФА пообещали попытаться подавить разногласия среди национальных федераций.

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    Марина Совина
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