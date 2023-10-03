Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
2:0
Завершен
Рубин
Фонбет Кубок России|Группа B
Автомобилист
1:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
2:1
Завершен
Балтика
Фонбет Кубок России|Группа C
Локомотив М
3:1
Завершен
Ростов
Фонбет Кубок России|Группа B
Торпедо
0:1
3-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
1:3
3-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
20:36, 3 октября 2023Спорт

В ОКР назвали нечеловеческими извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян

Тягачев: извинения вице-президента УЕФА Нильссона за допуск россиян неспортивны

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отреагировал на извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карла-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Тягачев назвал поступок неспортивным и нечеловеческим. «Вице-президент УЕФА отказался от своих слов — это чисто политика. Но нам надо играть, тем более что это наши юношеские команды», — заявил он.

Материалы по теме:
«Любой футболист хочет играть» Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
«Любой футболист хочет играть»Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
3 августа 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

Нильссон является также главой Шведской футбольной ассоциации. Ранее во вторник, 3 октября, стало известно, что он выразил сожаление из-за того, что его позиция по допуску россиян была воспринята как отказ отстаивать позицию Швеции.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Позднее Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что их юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили возможности помогать Украине

    На Западе задумались о прекращении помощи Украине

    В США заявили об отсутствии доказательств масштабной коррупции на Украине

    Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера

    В Германии разозлились из-за слов о возможности договориться с Россией

    Отец Илона Маска рассказал о сотнях любовниц, опасных приключениях и секретах сына. Почему он считает молодых слабаками?

    Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» вблизи Крыма

    Психолог дала совет не согласным на свободные отношения людям

    Россия закрыла въезд молдаванам из-за притеснения российских журналистов

    В Германии назвали рецепт справедливого мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости