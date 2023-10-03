В ОКР назвали нечеловеческими извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян

Тягачев: извинения вице-президента УЕФА Нильссона за допуск россиян неспортивны

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев отреагировал на извинения первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карла-Эрика Нильссона за предложение допустить юношеские сборные России к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Тягачев назвал поступок неспортивным и нечеловеческим. «Вице-президент УЕФА отказался от своих слов — это чисто политика. Но нам надо играть, тем более что это наши юношеские команды», — заявил он.

Нильссон является также главой Шведской футбольной ассоциации. Ранее во вторник, 3 октября, стало известно, что он выразил сожаление из-за того, что его позиция по допуску россиян была воспринята как отказ отстаивать позицию Швеции.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Позднее Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что их юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами.