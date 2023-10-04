Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:06, 4 октября 2023Интернет и СМИ

Российским депутатам поставят отечественное ПО

Спикер Госдумы Володин: депутатам приобрели 1800 лицензий отечественного ПО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Государственной Думе для депутатов и государственных служащих парламента приобрели 1,8 тысячи лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и программ Microsoft Office. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Госдума переходит на отечественное программное обеспечение. Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным», — сказал Володин.

Спикер пояснил, что с начала спецоперации информационные ресурсы Госдумы неоднократно подвергались хакерским атакам.

«Это вопрос безопасности. Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями», — отметил Володин.

Теперь вместо Windows на компьютерах Госдумы будет стоять ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мой офис».

Ранее крупные российские банки на совещании с Центробанком попросили отложить на два года вступление в силу требований о переходе на отечественное программное обеспечение субъектов критической информационной инфраструктуры. Они отметили, что необходимых российских решений до сих пор нет, а их разработка требует денег и много времени.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Почему платить за порчу подъезда и лифта теперь будут жильцы?

    Купальный сезон на Черном море «продлили»

    Ковальчук оценил отстранение российских хоккеистов от международных турниров

    Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона

    В России оценили влияние переданных Киеву новейших вооружений на СВО

    Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

    Полиция начала проверку после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

    На российском нефтяном месторождении произошел взрыв

    Бастрыкин взял на контроль дело о покушении отца на маленькую дочь

    Медведев сообщил Украине две приятные новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости