Российским депутатам поставят отечественное ПО

Спикер Госдумы Володин: депутатам приобрели 1800 лицензий отечественного ПО

В Государственной Думе для депутатов и государственных служащих парламента приобрели 1,8 тысячи лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и программ Microsoft Office. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Госдума переходит на отечественное программное обеспечение. Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным», — сказал Володин.

Спикер пояснил, что с начала спецоперации информационные ресурсы Госдумы неоднократно подвергались хакерским атакам.

«Это вопрос безопасности. Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями», — отметил Володин.

Теперь вместо Windows на компьютерах Госдумы будет стоять ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мой офис».

Ранее крупные российские банки на совещании с Центробанком попросили отложить на два года вступление в силу требований о переходе на отечественное программное обеспечение субъектов критической информационной инфраструктуры. Они отметили, что необходимых российских решений до сих пор нет, а их разработка требует денег и много времени.