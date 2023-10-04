В Воронеже выпустили на волю осоеда

Волонтеры выпустили на волю в Воронеже мясоеда

Волонтеры из Центра помощи диким животным «Сердце леса» в Воронеже выпустили на волю тяжело травмированного осоеда. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

По информации издания, птица несколько недель назад поступила к специалистам с открытым переломом левого крыла, переломом голени и контузией правого легкого. Его удалось выходить, и теперь осоед продолжит жить на воле.

Отмечается, что осоед — хищная птица из семейства ястребиных. Он охотится днем, предпочитает разрушать гнезда ос и поедать их личинки. В России осоедов встречают преимущественно в западной части Сибири, а на зимовку птицы улетают в Африку.