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17:20, 4 октября 2023Мир

Байдена обвинили в доведении США до катастрофы

Колумнист Telegraph Ли Коэн: Байден привел США в состояние катастрофы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден привел страну в состояние катастрофы. Об этом газете The Telegraph заявил колумнист, бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Ли Коэн.

По его словам, при президентстве Джо Байдена руководство США рухнуло в пропасть, глубину которой сложно осознать. Он подчеркнул, что этот факт мучителен для всех американцев.

«Начиная с самоубийственной атаки администрации [президента] на дешевую энергию, которая когда-то обеспечивала нам безопасность и делала нас богатыми, заканчивая кризисом на границах, позволяющим наркокартелям громить наши города и отравлять наших детей, мы в состоянии катастрофы», — сказал он.

По мнению Ли Коэна, с тех пор, как Байден занял пост главы государства, в США наступили «отчаянные дни». Колумнист также раскритиковал нынешнего американского президента, заявив, что тот лишен лидерских качеств и не может взять ответственность даже за свою собаку. Он напомнил, что домашний любимец Байдена — двухлетняя немецкая овчарка по кличке Коммандер — причастна по меньшей мере к 11 случаям укусов сотрудников Секретной службы в Белом доме, что поднимает вопрос о способности президента управлять не только своим питомцем, но и чем-либо еще.

«Этот президент настолько некомпетентен, что не может даже гарантировать, что посетители и персонал будут защищены от нанесения физического вреда его собакой. Таков "лидер свободного мира"», — написал Коэн.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что миграционная политика американского президента Джо Байдена может оказаться величайшей ошибкой в истории США. По его словам, политика администрации нынешнего главы государства «может войти в историю как величайшая и наиболее разрушительная ошибка, когда-либо совершенная в истории США».

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    Варвара Кошечкина
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