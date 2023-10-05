Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:11, 5 октября 2023Силовые структуры

Осужденная за помощь телефонным мошенникам попалась полиции за обман пенсионера

В Хабаровске задержали осужденного курьера мошенников за обман нового пенсионера

Кадр: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске задержали местную жительницу, работавшую курьером телефонных мошенников, за обман нового человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Женщина получила от 77-летнего пенсионера два миллиона рублей. По словам задержанной, она якобы не знала об обмане мужчины и думала, что работает менеджером криптобиржи. На переданные пенсионером деньги, считала женщина, купят криптовалюту и будут ей торговать в интересах инвестора.

Установлено, что за работу она получила 50 тысяч рублей. Ранее женщина семь раз помогала телефонным мошенникам обманывать пожилых людей, за что была осуждена.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Она находится по подпиской о невыезде.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Словакии решила приостановить помощь Украине

    Во время обстрела российского региона со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом

    Москвичей предупредили о выпадении более половины месячной нормы осадков

    Samsung представила упрощенную версию флагмана Galaxy S23

    Илон Маск пошутил над обвиняющими его в предательстве Украины

    Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кировоградской области

    США решили создать разведывательную сеть в Азии для противостояния Китаю

    ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской разведкой

    Двухлетний ребенок ранил ножом брата-близнеца под Москвой

    Азербайджан подтвердил задержание бывшего главы Карабаха Арутюняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости