Осужденная за помощь телефонным мошенникам попалась полиции за обман пенсионера

В Хабаровске задержали осужденного курьера мошенников за обман нового пенсионера

В Хабаровске задержали местную жительницу, работавшую курьером телефонных мошенников, за обман нового человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Женщина получила от 77-летнего пенсионера два миллиона рублей. По словам задержанной, она якобы не знала об обмане мужчины и думала, что работает менеджером криптобиржи. На переданные пенсионером деньги, считала женщина, купят криптовалюту и будут ей торговать в интересах инвестора.

Установлено, что за работу она получила 50 тысяч рублей. Ранее женщина семь раз помогала телефонным мошенникам обманывать пожилых людей, за что была осуждена.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Она находится по подпиской о невыезде.