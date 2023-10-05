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09:30, 5 октября 2023Россия

Миллионы москвичей начали получать помощь в поликлиниках по-новому

Ракова: медпомощь в обновленных поликлиниках получают уже почти 6 млн москвичей
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: Информационный центр Правительства Москвы

Почти шесть миллионов москвичей уже получают медицинскую помощь в поликлиниках, обновленных по новому московскому стандарту, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что крупнейшая в стране программа реконструкции поликлиник, первый этап которой включал 200 зданий, продолжается.

«Все больше горожан получают медицинскую помощь в обновленных по новому московскому стандарту поликлиниках. На сегодняшний день почти шесть миллионов москвичей прикреплены к медучреждениям, вошедшим в первый этап программы модернизации амбулаторного звена столицы. Каждая обновленная поликлиника — это не только стильный интерьер и удобная навигация, но и профессиональный коллектив врачей, оснащение самой современной медицинской техникой, комфорт для посетителей и сотрудников. Комплексный подход к ремонту позволяет повысить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг»

Анастасия Раковавице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Как добавила заммэра, в рамках первого этапа программы обновлены 200 зданий, морально и физически устаревшие медучреждения стали современными и просторными, оснащенными первоклассным оборудованием и комфортными для посетителей и врачей. Вторым этапом станет капитальный ремонт еще 140 поликлиник.

Программа модернизации объектов первичного звена здравоохранения по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов.В обновленных филиалах прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов дополнительно принимают врачи пяти узких специальностей — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

В филиалах устанавливают современные маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях — аппараты для исследования костной ткани, МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В зданиях проработана навигация, на каждом этаже поликлиники создают удобные зоны ожидания для пациентов, в детских поликлиниках предусмотрены специальные игровые зоны.

Новый стандарт московских поликлиник учитывает все аспекты оказания первичной медицинской помощи, включает расширение возможностей для диагностики и профилактики заболеваний и внедрение цифровых технологий. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам, отмечают власти.

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    Инга Разумовская
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