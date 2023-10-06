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13:25, 6 октября 2023Россия

Песков заявил об отсутствии финального доклада по крушению самолета Пригожина

Песков: окончательный доклад по крушению самолета Пригожина еще не представлен
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Окончательный доклад по расследованию крушения самолета главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» еще не был представлен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Во время выступления на Валдайском форуме глава государства Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет Пригожина не было. Также он отметил, что в телах были обнаружены осколки гранат.

Песков в свою очередь сообщил журналистам, что на данный момент узнать подробности произошедшего нельзя. «Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было», — пояснил он и предложил дождаться результатов следственных мероприятий.

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    Никита Абрамов
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