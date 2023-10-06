Песков заявил об отсутствии финального доклада по крушению самолета Пригожина

Песков: окончательный доклад по крушению самолета Пригожина еще не представлен

Окончательный доклад по расследованию крушения самолета главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» еще не был представлен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Во время выступления на Валдайском форуме глава государства Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет Пригожина не было. Также он отметил, что в телах были обнаружены осколки гранат.

Песков в свою очередь сообщил журналистам, что на данный момент узнать подробности произошедшего нельзя. «Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было», — пояснил он и предложил дождаться результатов следственных мероприятий.