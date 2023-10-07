Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 7 октября 2023Мир

Обострение палестино-израильского конфликта объяснили

Политолог Тарасов допустил участие сил Ирана в конфликте Израиля и ХАМАС

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

В обострении палестино-израильского конфликта могут принимать участие внешние силы, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, с чем могут быть связаны атаки со стороны сектора Газа.

«Поверхностный анализ показывает, что это Иран пошел на обострение через ХАМАС. Иран по закрытым канал ведет диалог с США по возвращению к иранской ядерной сделке и разморозке активов. В этом диалоге непосредственно участвует и Израиль. Возникает ощущение, что в Иране есть силы, которых не устраивает такой ход событий, поэтому они решили нанести удар по Израилю. Они преследуют внутриполитические цели», — рассказал он.

Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация — будет ли это война или это разовое масштабное нападение

Станислав Тарасовполитолог

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Умер раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения «Единой России»

    61-летняя телесваха Роза Сябитова объяснила свое нежелание вновь выходить замуж

    В США раскрыли причину отказа Зеленского от мирного соглашения

    Экс-жена известного футболиста раскрыла личный способ избавиться от депрессии

    Дзюба поддержал футболиста после двух незабитых пенальти

    Обострение палестино-израильского конфликта объяснили

    Уролог рассказал о пользе пива

    Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента из-за СВО

    «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

    Стало известно число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости