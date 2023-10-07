Обострение палестино-израильского конфликта объяснили

Политолог Тарасов допустил участие сил Ирана в конфликте Израиля и ХАМАС

В обострении палестино-израильского конфликта могут принимать участие внешние силы, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, с чем могут быть связаны атаки со стороны сектора Газа.

«Поверхностный анализ показывает, что это Иран пошел на обострение через ХАМАС. Иран по закрытым канал ведет диалог с США по возвращению к иранской ядерной сделке и разморозке активов. В этом диалоге непосредственно участвует и Израиль. Возникает ощущение, что в Иране есть силы, которых не устраивает такой ход событий, поэтому они решили нанести удар по Израилю. Они преследуют внутриполитические цели», — рассказал он.

Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация — будет ли это война или это разовое масштабное нападение Станислав Тарасов политолог

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.