В Венгрии назвали атаку на Израиль террористическим нападением

Глава МИД Венгрии Сийярто: атака ХАМАС на Израиль это террористическое нападение

Правительство Венгрии расценивает ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа как жестокое террористическое нападение и считает, что еврейское государство имеет полное право на самооборону, написал глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто заверил израильского коллегу в «поддержке и сочувствии Венгрии». Министр также отметил, что сотрудники венгерского посольства в Тель-Авиве находятся в безопасности и с ними сохраняется постоянная связь.

«Сегодня на рассвете Израиль подвергся жестокой террористической атаке. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено более тысячи ракет, специально направленных на мирных жителей», — сказал Сийярто, подчеркнув, что в Будапеште уважают право Израиля на самооборону.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.

