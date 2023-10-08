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05:57, 8 октября 2023Интернет и СМИ

Американский журналист назвал причину высокого авторитета Путина в США

Журналист Вароли: критика Байдена поднимает авторитет Путина в США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Авторитет российского главы Владимира Путина среди граждан США поднимает критика президента США Джо Байдена в его адрес. Об этом рассказал американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN.

По словам Вароли, заявления Байдена о том, что Путин — «злодей», заставляют американцев задуматься о том, что настоящий «плохой парень» сидит не в Кремле, а в Белом доме. Он уточнил, что главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые чиновники не обращают внимания.

Ранее в США объяснили возрастание шансов России на победу. Ход конфликта изменили наращивание российской стороной военного производства и усовершенствование обороны ВС РФ.

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    Юлия Мискевич
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