В ХАМАС объяснили пленение израильских военных

ХАМАС: пленение солдат Израиля повлияет на освобождение заключенных палестинцев

Пленение израильских солдат повлияет на переговоры по освобождению заключенных палестинцев из израильских тюрем. Об этом заявил пресс-секретарь представительства организации в Ливане Валид аль-Киляни, передает РИА Новости.

Он назвал действия ХАМАС «беспрецедентной стратегической операцией». По словам аль-Киляни, они стали ответом на «преступления оккупантов и неоднократные нападения против палестинского народа и святых мест».