Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 8 октября 2023Мир

В ХАМАС объяснили пленение израильских военных

ХАМАС: пленение солдат Израиля повлияет на освобождение заключенных палестинцев

Пленение израильских солдат повлияет на переговоры по освобождению заключенных палестинцев из израильских тюрем. Об этом заявил пресс-секретарь представительства организации в Ливане Валид аль-Киляни, передает РИА Новости.

Он назвал действия ХАМАС «беспрецедентной стратегической операцией». По словам аль-Киляни, они стали ответом на «преступления оккупантов и неоднократные нападения против палестинского народа и святых мест».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Боевики ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на его территорию. Каким был первый день внезапной войны?

    В ХАМАС объяснили пленение израильских военных

    Число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины превысило 300 человек

    Названо очередное отличие между дешевыми и дорогими iPhone

    Звезда «Папиных дочек» рассказал о жизни в самом дорогом районе Москвы

    Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС

    Премьер Израиля пообещал возмездие

    Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

    Интернет заполонили мемы с Шариковым из «Собачьего сердца». Чем пес, ставший человеком, оказался так близок россиянам?

    В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости