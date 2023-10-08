Журналист CNN Ходж: стратегия России по истощению Запада может сработать

Западные страны проигрывают России в гонке по выпуску снарядов, пишет журналист CNN Натан Ходж.

Ходж напомнил о выступлении российского лидера Владимира Путина на площадке клуба «Валдай», в ходе которого он рассказал, что у союзников Киева заканчивается оружие: США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, в то время как украинские войска в день тратят до пяти тысяч. По словам журналиста, ежемесячное производство снарядов в США составляет 28 тысяч. «Однако президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы», — подчеркнул он.

Российская тактика по истощению потенциала военной промышленности Запада может сработать. В частности, напомнил журналист, что на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал временный законопроект о бюджете, чтобы предотвратить приостановку американского правительства. Пункт о финансировании Украины в него не вошел.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО потерпит сокрушительное поражение в кратчайшие сроки в случае столкновения с Россией.