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19:02, 8 октября 2023Интернет и СМИ

В США оценили стратегию России по истощению Запада

Журналист CNN Ходж: стратегия России по истощению Запада может сработать

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Западные страны проигрывают России в гонке по выпуску снарядов, пишет журналист CNN Натан Ходж.

Ходж напомнил о выступлении российского лидера Владимира Путина на площадке клуба «Валдай», в ходе которого он рассказал, что у союзников Киева заканчивается оружие: США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, в то время как украинские войска в день тратят до пяти тысяч. По словам журналиста, ежемесячное производство снарядов в США составляет 28 тысяч. «Однако президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы», — подчеркнул он.

Российская тактика по истощению потенциала военной промышленности Запада может сработать. В частности, напомнил журналист, что на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал временный законопроект о бюджете, чтобы предотвратить приостановку американского правительства. Пункт о финансировании Украины в него не вошел.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО потерпит сокрушительное поражение в кратчайшие сроки в случае столкновения с Россией.

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    Варвара Кошечкина
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