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02:19, 8 октября 2023Мир

В Турции допустили прекращение военной помощи Украине Западом

Yeni Şafak: сценарий прекращения западной поддержки Украины стал реалистичнее

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Прекращение военной поддержки Украины Западом становится все более реалистичным. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн.

«Мы можем столкнуться со сценарием, в котором Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины», — говорится в статье. По мнению Устюна, президент США Джо Байден может избежать подобного развития событий. Для этого главе Белого дома придется просить американцев оказать давление на Конгресс США. В то же время журналист подчеркнул, что, согласно опросам, поддержка Киева уже не так популярна среди американцев.

Ранее президент Джо Байден заявил союзникам, что США продолжат оказывать помощь Украине вопреки мнениям республиканцев в Конгрессе.

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