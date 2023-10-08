В Турции допустили прекращение военной помощи Украине Западом

Yeni Şafak: сценарий прекращения западной поддержки Украины стал реалистичнее

Прекращение военной поддержки Украины Западом становится все более реалистичным. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн.

«Мы можем столкнуться со сценарием, в котором Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины», — говорится в статье. По мнению Устюна, президент США Джо Байден может избежать подобного развития событий. Для этого главе Белого дома придется просить американцев оказать давление на Конгресс США. В то же время журналист подчеркнул, что, согласно опросам, поддержка Киева уже не так популярна среди американцев.

Ранее президент Джо Байден заявил союзникам, что США продолжат оказывать помощь Украине вопреки мнениям республиканцев в Конгрессе.

