Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
08:30, 9 октября 2023Спорт

Канадский хоккеист назвал полюбившиеся российские привычки

Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли заявил, что любит русскую баню и водку

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли назвал полюбившиеся ему российские привычки. Его слова приводятся на сайте команды.

Хоккеист заявил, что полюбил баню с первых дней пребывания в России и теперь ходит туда постоянно. «Быстрая езда — точно моя фишка. Водку пробовал. Хороший напиток. Вот и получается, что я уже вполне русский человек», — подчеркнул он.

Ли получил российский паспорт 5 октября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил защитника со вступлением в российское гражданство. Сам хоккеист объяснил решение тем, что хотел стать частью этой страны.

Ли перешел в «Амур» в 2022 году. Всего 26‑летний хоккеист провел в лиге 66 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспомнили о пророчестве Жириновского. Забыл ли мир о кризисе на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке?

    Игравший за ЦСКА футболист «Спартака» оценил празднование гола бывшему клубу

    Российский подросток лишился глаза в тире

    Мать четверых детей вышла замуж за племянника подруги на 19 лет моложе себя

    Врачи подсказали мужчинам способы дольше продержаться в постели

    Медсестра хосписа раскрыла два главных совета пациентов старше 100 лет

    Канадский хоккеист назвал полюбившиеся российские привычки

    В российском городе мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой

    В ВСУ предупредили об учащении атак российских дронов

    В Москве резко подорожал один вид квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости