Канадский хоккеист назвал полюбившиеся российские привычки

Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли заявил, что любит русскую баню и водку

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли назвал полюбившиеся ему российские привычки. Его слова приводятся на сайте команды.

Хоккеист заявил, что полюбил баню с первых дней пребывания в России и теперь ходит туда постоянно. «Быстрая езда — точно моя фишка. Водку пробовал. Хороший напиток. Вот и получается, что я уже вполне русский человек», — подчеркнул он.

Ли получил российский паспорт 5 октября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил защитника со вступлением в российское гражданство. Сам хоккеист объяснил решение тем, что хотел стать частью этой страны.

Ли перешел в «Амур» в 2022 году. Всего 26‑летний хоккеист провел в лиге 66 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.

