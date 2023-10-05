Канадский хоккеист клуба КХЛ получил российский паспорт
Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт
Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Кэмерон Ли получил российский паспорт. Об этом сообщил в Telegram‑канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Дегтярев поздравил защитника со вступлением в российское гражданство. «Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше», — отметил он.
Ли получил российское гражданство в сентябре 2023-го. «Я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется», — объяснял свое решение защитник.
Ли перешел в «Амур» в 2022 году. Всего 26‑летний хоккеист провел в лиге 66 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.