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11:25, 5 октября 2023Спорт

Канадский хоккеист клуба КХЛ получил российский паспорт

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт
Кэмерон Ли (в центре)

Кэмерон Ли (в центре). Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Кэмерон Ли получил российский паспорт. Об этом сообщил в Telegram‑канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев поздравил защитника со вступлением в российское гражданство. «Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше», — отметил он.

Ли получил российское гражданство в сентябре 2023-го. «Я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется», — объяснял свое решение защитник.

Ли перешел в «Амур» в 2022 году. Всего 26‑летний хоккеист провел в лиге 66 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.

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    Андрей Стрельцов
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