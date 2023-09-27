Канадский хоккеист клуба КХЛ получил российское гражданство

Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство

Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Кэмерон Ли получил российское гражданство. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Право стать гражданином России спортсмену предоставили в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации. Соответствующий документ подписал 27 сентября президент России Владимир Путин.

1 августа Ли рассказал, что инициатива получить российский паспорт исходила от него, так как ему нравится в России и Хабаровске. Он подчеркнул, что его полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре» для хоккеистов. «Я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется», — подытожил защитник.

Защитник перешел в «Амур» в 2022 году. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 53 матча и набрал 20 (7 плюс 13) очков.