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15:30, 27 сентября 2023Спорт

Канадский хоккеист клуба КХЛ получил российское гражданство

Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство

Кадр: «Хоккейный клуб "Амур"» / YouTube

Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Кэмерон Ли получил российское гражданство. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Право стать гражданином России спортсмену предоставили в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации. Соответствующий документ подписал 27 сентября президент России Владимир Путин.

1 августа Ли рассказал, что инициатива получить российский паспорт исходила от него, так как ему нравится в России и Хабаровске. Он подчеркнул, что его полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре» для хоккеистов. «Я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется», — подытожил защитник.

Защитник перешел в «Амур» в 2022 году. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 53 матча и набрал 20 (7 плюс 13) очков.

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    Ксения Курашкина
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