В России за 20 лет втрое сократилось неравенство зарплат

«Известия»: неравенство зарплат в России за 20 лет снизилось втрое

Неравенство зарплат в России снизилось в три раза за последние 20 лет. Об этом «Известиям» рассказали во ВНИИ труда.

Так, в 2023 году разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами составил 13,1 раза. В расчетах специалисты сравнивали доходы 10 процентов работников с высоким заработком и 10 процентов россиян с наименьшим.

В 2001-м году разница достигала 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, в 2021-м — 13,5 раза, подчеркнули эксперты. В институте считают, что эта тенденция сохранится. Работодатели в ряде отраслей вынуждены конкурировать за сотрудников и принимать меры, чтобы удержать имеющихся специалистов на предприятиях.

Наиболее значительный рост заработных плат наблюдается у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда. Эксперты также заявили, что адресная поддержка малообеспеченных групп россиян позволила сократить разделение населения по уровню доходов.

По словам экспертов, по-прежнему много людей получает невысокие оклады, но они несравнимо выше уровня 20-летней давности.