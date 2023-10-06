В России стали чаще звать на работу пенсионеров

«Авито Работа»: число вакансий для пенсионеров выросло в России в 2,7 раза

Число вакансий, подходящих сотрудникам пенсионного возраста, в сентябре 2023 года выросло в России в 2,7 раза по сравнению с данными годичной давности, выяснили аналитики «Авито Работы». С результатами их исследования ознакомилась «Лента.ру».

Самый значительный рост запросов работодателей с сентября 2022 года произошел в сегменте туризма и ресторанов. Помимо этого более чем в два раза число предложений о работе для пожилых выросло для работников строительной отрасли, а также на производстве и в сельском хозяйстве.

При этом размер предлагаемой сотрудникам старшего поколения зарплаты год к году вырос на 15 процентов, составив почти 60 тысяч рублей. Наиболее значительным оказалось увеличение предложений в сфере производства и сельского хозяйства — на 35 процентов, до 67 863 рублей.

Исследователи отметили, что на фоне значительного увеличения объема соответствующих вакансий опытные сотрудники сами стали чаще на них откликаться. Так, за год в сфере бухгалтерии и образования число реакций выросло в 1,7 и 1,5 раза соответственно.

Ранее стало известно, что в 2022 году российские компании стали чаще брать на работу специалистов без опыта. По результатам опроса, в котором приняли участие представители 1737 организаций, выяснилось, что в 77 процентах из них уже осуществляли такой наем, а в 96 процентах планируют его в будущем.