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22:08, 10 октября 2023Мир

Белый дом объяснил отправку авианосца на Ближний Восток

Белый дом: отправка авианосца США призвана сдержать эскалацию вокруг Израиля

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря нацелена на то, чтобы удержать третьи страны от расширения эскалации вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Белом доме.

«Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации», — объяснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

8 октября сообщалось, что глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. Позже стало известно, что США могут разместить второй авианосец в регионе на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной.

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    Марина Совина
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