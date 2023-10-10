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04:20, 10 октября 2023Мир

В Германии заявили о постигшей Шольца катастрофе

Focus: выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для правительства Шольца
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Flashpic / Globallookpress.com

Выборы в германских землях Бавария и Гессен стали катастрофой для правительства нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, об этом заявило издание Focus.

В материале отмечается, что после неудачи, постигшей политика в минувшее воскресенье, в Берлине «все не будет так, как было прежде».

Для коалиционных партий — Социал-демократической (СДПГ), «Зеленых» и «Свободной демократической партии» произошедшее стало не поражением, а катастрофой, и единственным выходом для союзников Шольца станет резкая перезагрузка политики, пишет издание.

В статье отмечается, что немцев больше всего раздражает разница между словами и делами правительства. «Не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ», — заявили авторы.

Издание пишет, что доверие партнеров по «светофорной» коалиции уже давно исчерпано, что вызывает бесконечные споры, и эта тенденция лишь усиливается со временем.

Выборы, прошедшие в воскресенье, 8 октября, в федеральной земле Гессен, завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам.

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