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07:15, 9 октября 2023Мир

Выборы в Германии завершились крупнейшим поражением партии Шольца

Spiegel: выборы в Гессене завершились крупнейшим поражением партии СДПГ Шольца
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Выборы, прошедшие в воскресенье, 8 октября, в федеральной земле Гессен завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам. Об этом пишет журнал Spiegel.

По предварительным результатам, социал-демократы получили лишь 15,1 процента голосов избирателей. Как отмечается в материале, еще никогда СДПГ в Гессене не получала столь малого числа голосов. Даже самый неудачный результат выборов 2018 года был на 4,7 процентных пункта выше.

Предварительно, победу в Гессене одержал Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6 процента голосов, на втором месте – «Альтернатива для Германии» с 18,4 процента, СДПГ заняла третье место после нее следуют «Зеленые» с 14,8 процента.

Ранее телеканал N-TV прогнозировал, что канцлера Германии Олафа Шольца и его партию ждет историческое фиаско на выборах в двух важных регионах — Баварии и Гессене. Поражение СДПГ напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его коалиционном правительстве. Для Германии это означает усугубление разногласий, усиление правого популизма и агонию.

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    Марина Совина
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