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17:21, 10 октября 2023Россия

Москвичка на Mitsubishi сбила мать с младенцем в коляске

Прокуратура: на юго-востоке Москвы женщина на Mitsubishi сбила мать с младенцем

Фото: АГН «Москва»

На Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы 44-летняя женщина на Mitsubishi сбила мать с младенцем в коляске. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, девушка с ребенком пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку 2023 года рождения доставили в одну из московских больниц. Информация о состоянии малышки пока не поступала.

До этого стало известно, что в Карелии водитель иномарки сбил мать с младенцем в коляске.

Тогда 50-летний мужчина за рулем Chevrolet не учел дорожные условия, не справился с управлением и наехал на 22-летнюю женщину с коляской, которая двигалась по обочине.

Еще раньше в Выборге автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.

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    Анна Щербакова
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