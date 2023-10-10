Москвичка на Mitsubishi сбила мать с младенцем в коляске

Прокуратура: на юго-востоке Москвы женщина на Mitsubishi сбила мать с младенцем

На Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы 44-летняя женщина на Mitsubishi сбила мать с младенцем в коляске. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, девушка с ребенком пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку 2023 года рождения доставили в одну из московских больниц. Информация о состоянии малышки пока не поступала.

До этого стало известно, что в Карелии водитель иномарки сбил мать с младенцем в коляске.

Тогда 50-летний мужчина за рулем Chevrolet не учел дорожные условия, не справился с управлением и наехал на 22-летнюю женщину с коляской, которая двигалась по обочине.

Еще раньше в Выборге автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.