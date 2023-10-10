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02:48, 10 октября 2023Силовые структуры

Обвиняемый в покушении на Прилепина не стал возражать против содержания в СИЗО

Суд заявил, что обвиняемый в покушении на Прилепина не против содержания в СИЗО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина гражданин России и Украины Александр Пермяков не стал возражать против содержания в СИЗО, об это заявили в Басманном суде Москвы, передает РИА Новости.

Подсудимый и адвокат не стали просить суд отказать следствию в продлении ареста и не возражали против удовлетворения ходатайства о мере пресечения, говорится в тексте решения судьи Наталии Дударь.

В постановлении также указывается, что фигурант при нахождении на свободе может вступить в контакт с неустановленными соучастниками для создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожения уже имеющихся.

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Опрошенные РИА Новости адвокаты назвали подобную позицию нетипичной, обычно обвиняемые, даже в случае полного признания вины, настаивают на более мягкой мере пресечения, чем содержание под стражей.

Ранее, 4 октября, стало известно, что суд продлил срок ареста Александру Пермякову до 6 января 2024 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. В результате случившегося писатель был тяжело ранен.

Пермякова задержали в тот же день. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. Мужчина заявил, что был завербован спецслужбами Украины.

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    Марина Совина
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