Обвиняемый в подрыве машины российского писателя остался в СИЗО

В Москве суд продлил арест обвиняемому в подрыве машины Захара Прилепина

Басманный суд Москвы продлил до 6 января срок ареста Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по соответствующему ходатайству следователя. Мужчина останется в СИЗО.

Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. В результате случившегося писатель был тяжело ранен.

Пермякова задержали в тот же день. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. Мужчина заявил, что был завербован спецслужбами Украины.