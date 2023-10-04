Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 4 октября 2023Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве машины российского писателя остался в СИЗО

В Москве суд продлил арест обвиняемому в подрыве машины Захара Прилепина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил до 6 января срок ареста Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по соответствующему ходатайству следователя. Мужчина останется в СИЗО.

Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. В результате случившегося писатель был тяжело ранен.

Пермякова задержали в тот же день. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. Мужчина заявил, что был завербован спецслужбами Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян напугали скорой блокировкой всех VPN-сервисов. Правда ли, что их отключат, и что об этом говорит Роскомнадзор?

    Выявлен основной источник микропластика в атмосфере

    Стали известны страны-хозяйки Евро-2028

    Россияне назвали два самых ценных предмета в школе

    Стало известно об увязших в Запорожской области украинских войсках

    В Петербурге захотели на несколько лет запретить аренду электросамокатов

    МИД России выразил протест Японии из-за военной активности

    В Подмосковье мужчина натравил свою собаку на чужую и снял это на видео

    Обвиняемый в подрыве машины российского писателя остался в СИЗО

    Названа замена ушедшим из России европейским брендам обуви

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости