Тревел-блогерша рассказала о «выживающих» в Израиле россиянах

Россиянка назвала минусом переезда в Израиль сложности с поиском работы

Российская тревел-блогерша рассказала о соотечественниках, которым приходится «выживать» после переезда в Израиль. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, ее подруга переехала в израильский город Нагария с семьей и пожалела об этом. В первую очередь репатрианты столкнулись со сложностями во время поисков жилья и работы. Так, аренда квартиры без мебели или частично с ней стоила около 4 тысяч шекелей (104 тысячи рублей). Столько же нужно было заплатить риелтору в виде комиссии, а также положить на счет квартплату за три месяца.

Кроме того, без знания языка и документов в Израиле нельзя устроиться на высокооплачиваемую работу. «Многие приезжие, в том числе россияне, идут работать туда, где не требуются документы, это рабочие заводов и реже — обслуживание людей: убирать дома, ухаживать за пожилыми», — отметила россиянка.

Как объяснила подруга блогерши, после переезда им понадобилось три месяца для оформления документов репатриантов. Только после этого они смогли получать пособие, однако и оно выплачивается лишь шесть месяцев. «По истечении этого периода пособия заканчиваются и различные льготы тоже, ты становишься гражданином, добавляются еще и налоги», — поделилась она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала три странных вещи в домах жителей ФРГ. Она сообщила, что там часто бывает много пустых бутылок, поскольку немцы сдают стеклянную тару, а взамен получают талоны, которые можно использовать в магазинах и супермаркетах.

