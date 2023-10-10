В Берлине школьник подрался с учителем из-за палестинского флага

Берлинский гимназист подрался с учителем из-за флага Палестины

Ученик берлинской гимназии подрался с учителем из-за принесенного в учебное заведение флага Палестины. Об этом в социальной сети X сообщила полиция Берлина.

Полиция заявила, что другой четырнадцатилетний гимназист пришел на школьную площадку в районе Нойкельн, завернувшись в палестинский флаг. «Когда учитель попросил его убрать флаг, школьник отказался. Пятнадцатилетний подросток проявил с ним солидарность, и разразилась словесная перепалка, в ходе которой ученик ударил учителя головой, а учитель был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы. Затем подросток пнул учителя в живот», — написала полиция Берлина в X.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия усилит охрану израильских государственных объектов, а также еврейских культурных и религиозных учреждений. Он также осудил тех, кто в ходе несогласованных демонстраций поддерживал действия радикалов. По его словам, Берлин будет поддерживать право Израиля на самооборону и осуждать действия палестинских бойцов.