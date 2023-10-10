Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 10 октября 2023Мир

В Берлине школьник подрался с учителем из-за палестинского флага

Берлинский гимназист подрался с учителем из-за флага Палестины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ученик берлинской гимназии подрался с учителем из-за принесенного в учебное заведение флага Палестины. Об этом в социальной сети X сообщила полиция Берлина.

Полиция заявила, что другой четырнадцатилетний гимназист пришел на школьную площадку в районе Нойкельн, завернувшись в палестинский флаг. «Когда учитель попросил его убрать флаг, школьник отказался. Пятнадцатилетний подросток проявил с ним солидарность, и разразилась словесная перепалка, в ходе которой ученик ударил учителя головой, а учитель был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы. Затем подросток пнул учителя в живот», — написала полиция Берлина в X.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия усилит охрану израильских государственных объектов, а также еврейских культурных и религиозных учреждений. Он также осудил тех, кто в ходе несогласованных демонстраций поддерживал действия радикалов. По его словам, Берлин будет поддерживать право Израиля на самооборону и осуждать действия палестинских бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном ударе по ВСУ в районе Авдеевки

    В Израиле опровергли проникновение боевиков на север страны

    В МИД России прокомментировали связь выхода из ДВЗЯИ с началом гонки вооружений

    Мэр российского города умер в 47 лет

    МИД заявил о необходимости подготовки базы для возобновления ядерных испытаний

    Победитель «Евровидения-2009» Рыбак обратился в суд из-за сталкерши

    В ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке

    Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

    В США заявили о страхе Зеленского из-за событий в Израиле

    МИД России сообщил о поддержании контактов по ситуации в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости