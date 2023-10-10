В ХАМАС прокомментировали информацию о взятом в заложники россиянине

В ХАМАС не смогли подтвердить взятие в заложники россиянина в Израиле

ХАМАС не смогла подтвердить взятие российского гражданина в заложники во время атаки в Израиле. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель ХАМАС Хусам Бадран.

Согласно комментарию Бадрана, на сегодняшний день не имеется конкретных данных ни о количестве, ни о гражданстве плененных людей. Он отметил, что все, что говорится по этому вопросу, — неточная информация.

Ранее профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон в интервью «Ленте.ру» высказался, что правительству Израиля предстоит выбрать, проводить ли сначала переговоры об освобождении заложников или сразу приступить к наземной операции в секторе Газа.