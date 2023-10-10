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07:00, 10 октября 2023Мир

В Израиле рассказали о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС

Политолог Навон: Израиль столкнулся со страшной дилеммой из-за заложников ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Правительству Израиля предстоит выбрать, проводить ли сначала переговоры об освобождении заложников или сразу приступить к наземной операции в секторе Газа. О страшной дилемме, с которой столкнулись израильские власти, рассказал профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон в интервью «Ленте.ру».

Политолог напомнил, что в плену у палестинского радикального движения ХАМАС находится не менее ста заложников, включая детей. По его словам, если Израиль продолжит военные действия против ХАМАС и ликвидацию ее руководства, то переговоры по судьбе заложников будут крайне затруднительны, если не невозможны.

«С другой стороны, если вступить в переговоры с ХАМАС сейчас, то Израиль не будет говорить с позиции силы», — подчеркнул Навон.

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8 октября 2023

Вечером 9 октября ХАМАС пригрозил начать казнить заложников в ответ на ракетные обстрелы сектора Газы израильскими военными. Тем не менее, как стало известно местным СМИ, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила наносить удары по анкалаву даже при риске для заложников.

Ранее сообщалось, что Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников, среди которых женщины и дети. Посредники предлагают обменять удерживаемых лиц на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. При этом сам Израиль и ХАМАС отрицают участие в каких-либо переговорах.

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    Валентина Шварцман
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