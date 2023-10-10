Австрия приостановила помощь Палестине, чтобы не финансировать терроризм

Вена приостановила помощь Палестине, чтобы не финансировать терроризм. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Многое говорит о том, что эти деньги потом идут на террористические цели. Мы не хотим нести вину за финансирование терроризма», — сказал политик.

Нехаммер подчеркнул, что Вена пересмотрит подход к оказанию помощи республики.

Ранее Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

Тель-Авив назвал нападение войной. 10 октября в ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.