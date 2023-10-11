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22:46, 11 октября 2023Мир

На ядерном объекте Израиля произошел инцидент. Там могут производить оружейный плутоний

Jerusalem Post: в районе ядерного объекта в израильской Димоне слышали стрельбу

Фото: The Macro Story / X

В Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне произошел инцидент. Об этом в среду, 11 октября, сообщила газета The Jerusalem Post в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным издания, «инцидент в сфере безопасности» произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Отмечалось, что характер происшествия пока неясен.

Позже в аккаунте Terror Alarm в Х появилась информация о том, что инцидент не был связан с ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В то же время издание The Macro Story со ссылкой на репортера «13 канала» в Х утверждает, что в районе объекта был слышен выстрел, сотрудников завода попросили закрыть объект.

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Угрозы «Хезболлы»

При этом ранее атаковать ядерные объекты в Димоне ранее угрожала в своем Telegram-канале ливанская группировка «Хезболла».

За полчаса до сообщения The Jerusalem Post власти Израиля заявили о вторжении в воздушное пространство страны из Ливана, однако позже ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в Telegram-канале опровергла это сообщение.

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Секретный объект с плутонием

Еще в 2021 году газета Associated Press (AP) на основе спутниковых снимков местности утверждала, что Израиль строит крупный ядерный объект в пустыне Негев рядом с городом Димона.

На изображениях виден котлован «размером с футбольное поле» и глубиной в несколько этажей. Предполагается, что копать его начали в начале 2019 года. Рядом с котлованом располагается центр, где, по информации издания, находится реактор и подземные лаборатории, в которых вырабатывается плутоний для ядерной программы Израиля.

Газета отмечала, что назначение объекта доподлинно неизвестно, но стройка может стать крупнейшей на данном объекте за последние десятилетия. Власти Израиля комментировать полученные данные отказались.

Израиль считают одной из девяти ядерных держав, однако сама страна официально не опровергает и не подтверждает наличие у себя ядерного оружия. О проведении Израилем испытаний ядерного оружия достоверно неизвестно. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира, у Израиля может быть порядка 80 ядерных боеголовок.

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    Марина Совина
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