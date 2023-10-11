Израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил все рейсы

Все рейсы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановлены

Израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил все прилетающие и вылетающие рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир государственной радиостанции Kan.

Уточняется, что сейчас самолеты ждут разрешения на посадку.

Ранее подразделение «Бригады Изеддина аль-Кассама», которое входит в ХАМАС, продолжило ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Они подвергли авиагавань атаке в ответ на удары по мирным жителям.

Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Боевики выпустили около трех тысяч ракет. В плен к ХАМАС попали не менее 130 израильтян.

Власти Израиля заявили, что страна официально находится в состоянии войны. Тель-Авив начал ответную операцию «Железные мечи» против сектора Газа. Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.