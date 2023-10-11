Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:08, 11 октября 2023Путешествия

Израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил все рейсы

Все рейсы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановлены

Фото: Chris Hoare / Wikimedia

Израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил все прилетающие и вылетающие рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир государственной радиостанции Kan.

Уточняется, что сейчас самолеты ждут разрешения на посадку.

Ранее подразделение «Бригады Изеддина аль-Кассама», которое входит в ХАМАС, продолжило ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Они подвергли авиагавань атаке в ответ на удары по мирным жителям.

Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Боевики выпустили около трех тысяч ракет. В плен к ХАМАС попали не менее 130 израильтян.

Власти Израиля заявили, что страна официально находится в состоянии войны. Тель-Авив начал ответную операцию «Железные мечи» против сектора Газа. Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Газопровод между Финляндией и Эстонией могли взорвать. Чем это грозит Европе и каким будет ответ НАТО?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Санду рассказала о возможном завершении приднестровского конфликта

    Игорь Николаев пообещал выйти на сцену в конце октября

    В Румынии нашли причину падения беспилотников на территории страны

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на неприятное последствие отдыха в Таиланде

    Очевидец рассказал о тактике нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле

    Подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана арестовали в Москве

    В Госдуме высказались о запрете животных в цирках

    В ДНР заявили о продвижении российских сил в Авдеевке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости