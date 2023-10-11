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19:53, 11 октября 2023Спорт

Камерунец рассказал о реакции на флаг России на бутсах партнера по сборной

Футболист Нгамале: в Камеруне нормально отнеслись к бутсам Ондуа с флагом России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамале рассказал о реакции на флаг России на бутсах партнера по команде Гаэля Ондуа. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист заявил, что в сборной нормально к этому отнеслись. «Он же наполовину русский, в этом не было ничего такого. Гаэль очень хорошо говорит на русском», — подчеркнул он.

Ондуа принял участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, где выходил на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. За это футболист получал критику и угрозы. В ответ на них хавбек заявил, что выступает в этой обуви уже много лет и не хочет менять традицию на турнире.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Матч сборной России против Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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    Анастасия Борисова
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