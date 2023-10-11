Квартира семьи Зеленского в Крыму выставлена на продажу

Квартиру семьи Зеленского в Ливадии на южном берегу Крыма выставили на продажу

Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставили на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона. В частности, лот размещен на официальном портале «ГИС Торги», на котором выставляется на реализацию государственное и муниципальное имущество.

Организатором аукциона является распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Аукцион пройдет в электронной форме. Площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что ее стоимость составляет 24,6 млн рублей. Бывшая квартира Зеленского располагается в элитном жилом комплексе «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. По словам риелтора элитного жилья Алексея Рачкова, высокая цена связана с уникальностью объекта. «Это эксклюзивное место. Подобных домов в районе Ливадийского дворца на сегодняшний момент нет. Может быть, уже и не будет. За это люди готовы платить», — пояснил эксперт.

Ранее глава парламента региона Владимир Константинов заявлял, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет примерно 23,9 миллиона рублей. По его словам, вырученные с продажи жилья средства будут направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО.