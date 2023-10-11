Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 11 октября 2023Бывший СССР

Квартира семьи Зеленского в Крыму выставлена на продажу

Квартиру семьи Зеленского в Ливадии на южном берегу Крыма выставили на продажу

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставили на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона. В частности, лот размещен на официальном портале «ГИС Торги», на котором выставляется на реализацию государственное и муниципальное имущество.

Организатором аукциона является распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Аукцион пройдет в электронной форме. Площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что ее стоимость составляет 24,6 млн рублей. Бывшая квартира Зеленского располагается в элитном жилом комплексе «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. По словам риелтора элитного жилья Алексея Рачкова, высокая цена связана с уникальностью объекта. «Это эксклюзивное место. Подобных домов в районе Ливадийского дворца на сегодняшний момент нет. Может быть, уже и не будет. За это люди готовы платить», — пояснил эксперт.

Ранее глава парламента региона Владимир Константинов заявлял, что рыночная стоимость квартиры Зеленских составляет примерно 23,9 миллиона рублей. По его словам, вырученные с продажи жилья средства будут направлены на помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС

    Россиянин выиграл в бильярд 150 тысяч рублей и попал в колонию

    В России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями

    Квартира семьи Зеленского в Крыму выставлена на продажу

    В Госдуме спрогнозировали скорое возвращение в Россию уехавших знаменитостей

    Ставку по ипотеке захотели снизить до двух процентов для некоторых россиян

    Володин обвинил США в разжигании войны в Израиле ради собственного обогащения

    В Израиле нашли тела 200 обезглавленных

    В России захотели распространить статьи КоАП на уехавших россиян

    Семейная пара гуляла в лесу и обнаружила пугающую находку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости