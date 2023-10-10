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09:17, 10 октября 2023Среда обитания

Стоимость национализированной квартиры Зеленского оценили

РИА Новости: национализированная квартира Зеленского в Ялте стоит 90 млн руб.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Национализированная квартира Владимира Зеленского в Ялте без внутренней отделки стоит 90 миллионов рублей. Стоимость недвижимости оценил риелтор элитного жилья Алексей Рачков, передает РИА Новости.

Бывшая квартира Зеленского располагается в элитном жилом комплексе «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. По словам Рачкова, высокая цена связана прежде всего с уникальностью объекта. «Это эксклюзивное место. Подобных домов в районе Ливадийского дворца на сегодняшний момент нет. Может быть, уже и не будет. За это люди готовы платить», — пояснил он.

Внутри квартиры две спальни и две ванные, смежная с кухней гостиная, а также просторный балкон с видом на Ливадийский дворец. Среди особенностей интерьера — панорамные окна. Площадь жилья составляет 130 квадратных метров. Рачков отметил, что на цену влияют и дополнительные удобства, в том числе бассейн на крыше ЖК, подземный паркинг, консьерж и закрытый дворик. Эксперт добавил, что обслуживание такой квартиры два года назад обходилось в 45 тысяч рублей за квадратный метр.

В октябре принадлежавшую Зеленскому квартиру выставили на торги за 24,6 миллиона рублей. Шаг аукциона определен в 1,23 миллиона.

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    Александра Качан
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