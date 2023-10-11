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12:50, 11 октября 2023Спорт

Махачев обратился к Волкановски после смены соперника в титульном бою в UFC

Ислам Махачев заявил, что уважает Волкановски, сменившего Оливейру в бою в UFC

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев обратился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) к австралийцу Александру Волкановски, сменившему Чарльза Оливейру в качестве соперника россиянина в бою на турнире UFC 294.

«Уважаю тебя за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это в качестве оправдания после поединка», — заявил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Ранее 11 октября стало известно, что бразилец Чарльз Оливейра снялся с поединка против россиянина из-за травмы. Он рассказал, что получил серьезное рассечение брови и ему наложили девять швов. После этого глава UFC Дэйна Уайт объявил, что в поединке 21 октября его заменит обладатель пояса в полулегком весе Волкановски.

Волкановски и Махачев уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.

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    Дарья Коршунова
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