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16:03, 11 октября 2023Экономика

Газопровод между Финляндией и Эстонией выбыл из строя на всю зиму

Трубопровод Balticconnector возобновит работу не ранее апреля 2024 года
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Mikko Stig / IMAGO / Globallookpress.com

Трубопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией возобновит работу не ранее апреля 2024 года. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

В сообщении говорится, что работы продлятся не менее пяти месяцев. «Таким образом, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию трубопровода Balticconnector — начало апреля 2024 года», — сообщил оператор.

О том, что работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки, сообщалось 8 октября. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

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Замглавы Пограничной службы Финляндии, контр-адмирал Маркку Хассинен считает, что характер повреждений говорит о том, газопровод поврежден в результате диверсии. Исследование места утечки усложнено интенсивным морским течением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повреждение Balticconnector тревожной новостью. Он отметил, что ранее уже были «опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике», имея в виду взрывы на газопроводах «Северный поток».

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    Варвара Кошечкина
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