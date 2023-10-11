Газопровод между Финляндией и Эстонией выбыл из строя на всю зиму

Трубопровод Balticconnector возобновит работу не ранее апреля 2024 года

Трубопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией возобновит работу не ранее апреля 2024 года. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

В сообщении говорится, что работы продлятся не менее пяти месяцев. «Таким образом, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию трубопровода Balticconnector — начало апреля 2024 года», — сообщил оператор.

О том, что работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки, сообщалось 8 октября. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

Замглавы Пограничной службы Финляндии, контр-адмирал Маркку Хассинен считает, что характер повреждений говорит о том, газопровод поврежден в результате диверсии. Исследование места утечки усложнено интенсивным морским течением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повреждение Balticconnector тревожной новостью. Он отметил, что ранее уже были «опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике», имея в виду взрывы на газопроводах «Северный поток».