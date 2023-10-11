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15:52, 11 октября 2023Экономика

Путин назвал экономику ЕС нулевой

Президент России Путин: экономика Евросоюза находится на нулевой отметке

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экономика стран Европы находится на нулевой отметке, потому что граждане переплачивают за поставки нефти и газа. Об этом на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Европейские страны пытаются отказаться от энергоносителей из России, которые «многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие», заявил глава государства. В результате введения санкций против российской нефти экономика Евросоюза оказалась на околонулевой отметке, а промышленное производство — в отрицательной зоне.

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