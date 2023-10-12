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13:46, 12 октября 2023Моя страна

Еще одного танцующего медведя заметили в российском регионе

«Земля леопарда» опубликовала видео с танцующим бурым медведем

Кадр: Telegram-канал Дирекции заповедников «Земля леопарда»

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовала видео с бурым медведем, имитирующем танец у дерева. Кадры появились в Telegram-канале дирекции заповедников.

«Еще один бурый красавец медведь решил станцевать свой горячий танец. Какое же живописное место он выбрал для этого!» — говорится в подписи к видео.

По словам сотрудников нацпарка, для того, чтобы оставить свой запах и пометить территорию, медведь разворачивается к дереву и, стоя или сидя на задних лапах, начинает спиной и затылком тереться, оставляя много шерсти в период линьки. Отмечается, что шерсть у бурых медведей меняется один раз в году, после зимней спячки.

«Но пока Потап только готовится уходить на боковую и дарит нам такие чудесные кадры», — добавили в нацпарке.

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    Варвара Кошечкина
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