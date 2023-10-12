МОК отстранил Олимпийский комитет России. Как на это отреагировали в стране?

В ОКР заявили, что отстранение организации не повлияет на российских спортсменов

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении. Заявление организации приведено на официальном сайте.

«На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений», — заявили в ОКР. В организации подчеркнули, что оставляют за собой право защиты собственных интересов, а также интересов российских спортсменов.

В ОКР назвали отстранение очередным контрпродуктивным решением. В комитете добавили, что таким образом в МОК закрепили де-юре свое решение относительно российского олимпийского комитета, принятое де-факто еще в феврале 2022 года.

Тарасова сочла решение МОК правомерным

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что МОК имел полное право отстранить ОКР. При этом она отметила, что российская сторона имела полное право включить в состав организации представительства четырех новых регионов, из-за чего последовали санкции от международного комитета.

Нужно было предъявить в МОК какой-то серьезный международный документ, в котором объяснялось бы, что это наши новые территории. Но этот документ должен был быть не от России Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР

При этом Тарасова добавила, что в отстранении нет ничего хорошего. Она оценила это решение фразой «у каждого своя правда».

Отстранение ОКР будет действовать до дальнейшего уведомления

МОК объявил о своем решении 12 октября. Директор по коммуникациям организации Марк Адамс заявил, что причиной стало включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР, и назвал это нарушением территориальной целостности Украины.

ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет (НОК) и получать средства от МОК Марк Адамс директор по коммуникациям МОК

При этом отмечалось, что МОК оставляет за собой право принимать решение по допуску российских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Сроки вынесения вердикта по этому вопросу не уточнили.

Олимпийские советы четырех новых регионов России вошли в состав ОКР 5 октября

Решение о присоединении представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли на заседании исполкома ОКР.

После этого глава НОК Украины Вадим Гутцайт обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой ввести санкции в отношении ОКР. В ответ на это заявление в МОК пообещали выяснить все подробности сложившейся ситуации.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.